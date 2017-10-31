السعودية تتجه لـ “سعودة” الوظائف التقنية بالكامل

كشف مسؤول سعودي رسمي رفيع، الثلاثاء، عن أن بلاده تتجه لتوطين الوظائف المتعلقة بالتقنية بنسبة 100 % ،وحظر عمل الوافدين فيها في أحدث خطط “سعودة” الوظائف في أكبر بلد خليجي.

وقال المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، إن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، عبدالله السواحة، قد أبلغه بتوجه الوزارة الجديد حول توطين وظائف التقنية.

وكتب القحطاني عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” “تواصل معي معالي الأخ عبدالله السواحة ،وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، داعمًا لتوطين الوظائف التقنية بنسبة 100% ،وسوف أحيطكم بالمستجدات.. وإن شاء الله تسمعون منا ما يسركم.”.

وكان القحطاني ،الذي تسلم حديثًا منصب رئيس اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات في السعودية، قد انتقد وجود الوافدين الأجانب في الوظائف التقنية الحكومية ،قبل أن يرد عليه الوزير بعد ساعات قليلة، بالكشف عن توجه لتوطين تلك الوظائف.

وقال القحطاني في سلسلة تغريدات “من المؤسف وجود أجنبي في إدارة تقنية المعلومات في جهة حكومية، أو حتى خاصة. شبابنا أكثر مهنية واحترافية وتعليمًا. هذا الأمر يجب أن يتغير وقريبًا”.

وأضاف “كل الحجج التي سمعتها بتبرير وجود الأجانب بإدارات تقنية المعلومات أقل ما يقال عنها أنها غير مقنعة. توجيهات القيادة الكريمة واضحة في هذا الصدد. وسوف يكون لاتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات وقفة جادة بخصوص توطين الوظائف التقنية ١٠٠٪ بإذن الله في القريب العاجل”.

ولا يعرف على وجه الدقة عدد الأجانب العاملين في قطاع التقنية بالسعودية، كما لم يتم تحديد جدول زمني لتوطين وظائف القطاع.

وسينضم قطاع التقنية لقطاعات أخرى، حظرت السعودية عمل الوافدين الأجانب فيها، ضمن خطة حكومية واسعة ،تستهدف إيجاد فرص عمل للسعوديين، الذين تبلغ نسبة البطالة بينهم أكثر من 12 %.