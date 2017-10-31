القبض على باقي المتهمين في الاعتداء على شاب ووالدته بجدة السعودية (فيديو)

أعلن الناطق الإعلامي لشرطة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، عبر بيان توضيحي صدر اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الأمن في جدة تمكنت من إلقاء القبض على بقية المتهمين المتورطين في اعتداء على شاب ووالدته، عند مدخل أحد المراكز التجارية.

وذكر الناطق الإعلامي، أنه تم إلقاء القبض على بقية المتهمين المتورطين في الاعتداء، والذين فروا وقت الحادثة، وهم 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر، في حين كان أعلن في وقت سابق القبض على المتهم الرابع (قائد المركبة) وهو سعودي أيضا.

واعترف المتهمون في التحقيقات باشتراكهم في الاعتداء على المجني عليهما، بعد خلاف على أحقية السير في الطريق بالسيارة، إذ تم إيقافهم جميعًا لإحالتهم للنيابة العامة، بحسب صحيفة “سبق”.

وأظهر مقطع فيديو، السبت الماضي، مشاجرة أبطالها 4 شبان اعتدوا على شاب آخر عند مدخل أحد المراكز التجارية في جدة، فيما حاولت والدة الشاب المعتدى عليه الدفاع عنه قبل أن تسقط أرضًا.