مدير القناة الحكومية الأولى في السعودية ينشر صورة لمذيعيها الجدد (صورة)

نشر مدير القناة التلفزيونية الحكومية الأولى في السعودية، الإعلامي خالد مدخلي، الأحد، صورة لعدد من المذيعين والمذيعات السعوديين الذين سيظهرون على شاشة القناة بالتزامن مع صدور قرار بتوطين وظائف مذيعات اللغة العربية.

وكتب “مدخلي” الذي تولّى إدارة القناة حديثاً قادمًا من قناة “العربية”، على حسابه في موقع تويتر: “مجموعة المذيعين والمذيعات الجدد من أبناء وبنات الوطن في نهاية دورتهم التدريبية، والذين ستشاهدونهم قريبًا على القناة السعودية”.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية، قد أعلنت اليوم الأحد، قصرعمل المذيعات في قنواتها التلفزيونية وإذاعاتها الحكومية على المواطنات السعوديات فقط، وحظرت تعيين مذيعات غير سعوديات في وظائف “مذيعات اللغة العربية”.

وقال الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: “وزير الثقافة والإعلام يُلزم هيئة الإذاعة والتلفزيون بضرورة سعودة وظائف مذيعات اللغة العربية في التلفزيون والإذاعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه”.

ولا يشمل القرار الجديد القنوات السعودية الخاصة الأكثر عدداً وشهرة، مثل قنوات “إم بي سي”، وقنوات “روتانا” التي يعمل فيها عدد قليل من المذيعات السعوديات مقابل عدد أكبر من المذيعات غير السعوديات.

ويندرج القرار الجديد ضمن خطة حكومية واسعة تستهدف “سعودة” تدريجية للوظائف في المملكة، وقد طُبقت بالفعل في قطاعات كبيرة، مثل قطاع بيع وصيانة الهواتف النقالة، حيث تسعى المملكة إلى تخفيض نسبة البطالة التي تتجاوز 12%.