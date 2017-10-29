صحيفة: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يزور بغداد قريبًا

قالت صحيفة الصباح العراقية الرسمية إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان يعتزم زيارة العاصمة العراقية بغداد، قريباً، بعد تحسن العلاقات بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن القيادي في التحالف الوطني (الشيعي)، عبد الحسين الأزيرجاوي، أن زيارة ولي العهد السعودي، تأتي رداً على زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي الناجحة إلى السعودية؛ التي قام بها أخيراً، وللمحافظة على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأَضاف الأزيرجاوي أن زيارة ابن سلمان المرتقبة، ستفتح آفاقاً جديدة للعمل تختلف عن الماضي ومشاكله، كما أنه من مصلحة العراق التواصل مع القيادة الشابة التي يمثلها ولي العهد السعودي.

وتبادل العراق والسعودية أخيراً الزيارات الرسمية، والوفود بعد تحسن العلاقات بين الجانبين، ضمن مساعي الدول العربية لانتزاع البلاد من الحضن الإيراني، بحسب مراقبين.

وتزايدت منذ ذلك الحين التقارير التي تحدثت عن احتمال زيارة الأمير محمد بن سلمان لبغداد.

ولم يصدر على الفور أي تأكيد سعودي رسمي لهذه التقارير.