اجتماع لوزراء وقادة جيوش التحالف العربي في الرياض

يجتمع، غداً الأحد، في الرياض وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، لمتابعة آخر التطورات والمستجدات حول الأزمة اليمنية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن “الاجتماع سيناقش تنسيق أعمال التحالف الإنسانية، والسياسية، والعسكرية، ومتطلبات المرحلة المقبلة للتحالف، وجهود مختلف الأطراف المشاركة، وصولًا إلى استكمال الحكومة الشرعية بسط سيادتها على الأراضي كافة في ظل وحدة اليمن الوطنية وسلامته الإقليمية، واستقلاله، وسيادته”.

كما سيبحث دور التحالف في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم، من خلال تقليل التهديدات والحفاظ على سلامة الممرات الدولية، ومنع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة.