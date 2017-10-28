للروس دور في مشروع “نيوم” السعودي

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة تلقت خلال الأيام الثلاثة لندوة “مستقبل الاستثمار” الأسبوع الماضي تأكيدات والتزامات مطمئنة جداً من صناديق استثمار عالمية، بينها الصندوق الروسي، للمشاركة في مشروع “نيوم”.

وأضاف في لقاء خاص بثته القناة الإخبارية السعودية ليلة أمس، أن حجم المشاركة ومستواها المتخصص من 60 دولة، بإجمالي 3500 شخص و 170 متحدثاً، ما كانا ليتحققان لولا القناعة بجدية وجدوى وخصوصيات هذا المشروع الذي يخاطب المستقبل، ليس فقط في المنطقة، وإنما في العالم.

وخصَّ الوزير الصندوق الروسي بالاسم خلال عرضه للصناديق والمسؤولين الذين التقاهم ولي العهد رئيس مجلس صندوق الاستثمار السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال أيام الندوة.

شفافية إشراك المواطنين والقطاعات في مواجهة الحقائق الصعبة.

يشار إلى أن الجدعان يوصف إقليمياً وعالمياً أنه من أكثر وزراء المالية جرأة وشفافية في إشراك المواطنين ودوائر القطاعين العام والخاص في التعامل مع الأرقام الصعبة التي خلّفها انهيار أسعار النفط، والتي أعطت لرؤية 2030 استجابتها المتكاملة للاحتياجات التنموية، وبناء اقتصاد متنوع المصادر

وقد ظهر ذلك وتكرّس في وقت مبكر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مطلع كانون الثاني الماضي وتحدث فيه عن ميزانية الدولة، ومدى الحاجة إلى التقشف الشديد الذي سيلمسه المواطن خلال السنوات المقبلة من انخفاض القوة الشرائية بنسبة 30% واضطرار حوالي 2 – 3 ملايين وافد للمغادرة.

وكشف الوزير الجدعان في حديثه مساء أمس أن الأرباع الثلاثة من عام 2017 أظهرت نتائج إيجابية جداً في هدف خفض العجز لأقل من 10%، وفي تحقيق مختلف المحاور التي قامت عليها رؤية 2030.