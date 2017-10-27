محمد بن سلمان يعلن فتح بلاكروك وبلاكستون مكاتب في السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: إن بلاكروك لإدارة الصناديق وبلاكستون للاستثمار المباشر تخططان لفتح مكاتب في السعودية، متشجعتين بالفرص الاستثمارية التي تتيحها المملكة.

تأتي تصريحات محمد بن سلمان مع قيام صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي الرئيسي في السعودية، بوضع 20 مليار دولار في صندوق قيمته 40 مليار دولار مع بلاكستون، وكشفه النقاب عن خطط لتعزيز أصوله بقوة.

وقال ولي العهد السعودي: إن “صندوق الاستثمارات العامة يؤدي دورًا جديدًا في عالم الاستثمار”، وأوضح أن الصندوق سيكسب المال من استثماراته المشتركة الأخيرة مع مجموعة سوفت بنك اليابانية ومع بلاكستون.

وأضاف: “لذلك حققنا 20% ربحًا مع سوفت بنك في خمسة أشهر، لذا أنشأنا صندوقًا في بلاكستون من المتوقع أن يحقق 14% ربحًا، وتوجد مجالات مختلفة واستثمارات مختلفة، لهذا السبب يفتح بلاكستون وبلاكروك مكاتب هنا”.

وقالت متحدثة باسم بلاكروك، أكبر مدير صناديق في العالم، إن الشركة تنوي “فتح مكتب في المنطقة بما يكفل أن نقدم أفضل خدمة لعملائنا”.

وأحجمت مجموعة بلاكستون عن التعليق.

وتتوسع البنوك الأمريكية وشركات إدارة الصناديق الغربية في السعودية مدفوعةً ببرنامج خصخصة قيمته مليارات الدولارات، وفتح الأسواق المالية للمملكة أمام المستثمرين الأجانب.

ويعد بيع نحو 5% من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية العام القادم حجر زاوية لخطة “رؤية 2030” الإصلاحية الطموح، التي يرعاها الأمير محمد بهدف تنويع موارد الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.

ويريد صندوق الاستثمارات العامة زيادة قوته المالية إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول 2020، في إطار جهود المملكة لتعزيز النمو بالقطاع الخاص والحد من الاعتماد على صادرات النفط.