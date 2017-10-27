السعودية ترحب بقبول أربيل الحوار مع بغداد تحت مظلة الدستور العراقي‎

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، ترحيبها بقرار إدارة إقليم كردستان قبول الحوار مع الحكومة المركزية في بغداد تحت مظلة الدستور العراقي.

ونقلت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء عن مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، لم تنشر اسمه، قوله إن المملكة “تعبر عن ترحيبها” بقرار إدارة الإقليم قبول الحوار مع الحكومة العراقية، تحت مظلة الدستور.

وجددت الرياض دعوتها إلى “حل المسائل العالقة عبر الحوار بين الطرفين، ضمن الدستور العراقي، تفادياً لسقوط الأرواح والحفاظ على وحدة العراق الوطنية وسلامته الإقليمية، واستقلاله وسيادته على أراضيه”.

وخلال حملة أمنية خاطفة، بدأتها منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فرضت القوات العراقية السيطرة على غالبية المناطق المتنازع عليها بين الطرفين، ومنها محافظة كركوك (شمال)، دون مقاومة تذكر من البيشمركة، وهي قوات الإقليم المتمتع بنوع من الحكم الذاتي منذ عام 1991.

وقبل أيام، عرضت حكومة الإقليم تجميد نتائج الاستفتاء ووقف العمليات العسكرية، لبدء حوار غير مشروط، لكن بغداد تشترط مسبقاً إلغاء نتائج الاستفتاء الباطل.

وأجرت حكومة أربيل، في سبتمبر/أيلول الماضي، استفتاء غير ملزم للانفصال عن العراق، تقول الحكومة الاتحادية في بغداد إنه غير دستوري، وترفض التعامل مع نتائجه.