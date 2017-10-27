الحوثيون يقصفون نجران السعودية بصاروخ باليستي (صور)

أطلقت ميليشيات الحوثي، اليوم الجمعة، صاروخًا باليستيًا، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، على مجمع سكني يقطنه عمال مقيمون، يتبع لإحدى الشركات في المملكة، مما أسفر عن إصابة أحد العمال وخسائر في الممتلكات إثر نشوب حريق بالموقع عقب سقوط الصاروخ.

وصرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة ( 17 : 01 ) من صباح اليوم الجمعة، تم إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأفاد العقيد المالكي لوكالة الأنباء السعودية بأن الصاروخ كان باتجاه إحدى القرى الحدودية التابعة لمنطقة نجران، وتم إطلاقه لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، حيث سقط الصاروخ على مجمع سكني يسكنه عدد من العمال المقيمين، مشيرًا إلى أن الحريق الذي شب بالموقع تمت السيطرة عليه، بعد إحداثه خسائر بالممتلكات الخاصة.

وأضاف المالكي أن “هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة، هو نتيجة لاستمرار تهريب الأسلحة والصواريخ من بعض الأطراف الإقليمية الداعمة لهم، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية واستهداف المواطنين والمقيمين وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”، وأن “إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني”.