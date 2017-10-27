الفنانة السعودية نور حسين: أنا فخورة بتشبيهي بسميرة توفيق

تعيش الممثلة السعودية، نور حسين، فرحة نجاح دورها الذي جسدته في مسلسل “من أجلها” والذي يعرض حاليا على قناة “osn”.

وتمكنت نور من لفت أنظار الجمهور إليها، رغم دورها الشرير، حيث قالت في اتصال مع صحيفة “الأنباء” الكويتية، إنها تهوى الأدوار المركبة، لأنها تظل عالقة في أذهان المشاهدين.

وقالت إنها تنتظر حاليا عرض مسلسلها “حب لا يموت” بفارغ الصبر، حيث تجسد فيه دورا مغايرا كليا لأدوارها السابقة.

وأكدت نور أنها مغرمة بالدراما السعودية وتعشقها، كما تعشق الدراما الكويتية التي تمنت أن تعمل بها في المستقبل القريب.

وعبرت الفنانة السعودية عن سعادتها بتشبيه الجمهور لها بالفنانة القديرة سميرة توفيق، حيث أكدت أنها تعشقها.

وتابعت: “افتخر بهذا التشبيه وأشعر بسعادة عندما أسمع هذا التشبيه، والله يعطي الفنانة القديرة سميرة توفيق طول العمر ويمنحها الصحة والعافية فهي بالفعل حبيبة الملايين”.