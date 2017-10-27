بالصور.. قرود وكلاب تتسلل إلى جامعة سعودية وترعب الطالبات

تسببت مجموعة من القرود والكلاب بفوضى وذعر في جامعة بيشة فرع بلقرن في المملكة العربية السعودية بعد تسللها إلى داخل مبنى الجامعة مطلع العام الدراسي.

وشكا أولياء أمور الطالبات من هذه الظاهرة، حيث قالوا إن هذه الحيوانات تتجول في ميادين الجامعة، وتشكل خطورة على الطالبات، وفق صحيفة “سبق”.

وأوضح المتحدث باسم الجامعة، الدكتور محمد آل عجيم، أن وقوع كلية البنات وسط منطقة جبلية تكثر فيها الكلاب والقرود، سبب في وصولها للجامعة.

وأضاف أن الإدارة “تواصلت مع بلدية بلقرن، لحل المشكلة، إلى جانب سعيها لمعالجة الثغرات الموجودة في الأبواب الخارجية”، مؤكدة “عدم إصابة أي طالبة بأذى بسبب الكلاب والقرود”.