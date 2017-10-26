حادثة مستشفى رفحاء.. لجنة عاجلة للتحقيق بتسليم سعودي رحم زوجته بدلًا من جنينها المتوفى

كلف أمير منطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، لجانًا للتحقيق بواقعة تسليم مستشفى “رفحاء العام” أحد المواطنين رحم زوجته بدلاً من جنينها المُتوفى، وما ترتب على الأمر من ملابسات وإجراءات دفن بالخطأ.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن أمير منطقة الحدود الشمالية طالب بمتابعة الحالة الصحية لزوجة صاحب الشكوى “محمد بن سليمان الشمري”، والتي استُؤصل رحمها وأُسقط جنينها لأسباب طبية، وتشكيل لجنة تحقيق طبية متخصصة ومحايدة لإيضاح ملابسات الحادثة، والخروج بنتائج وتوصيات لمعالجة الأخطاء التي وقعت، ومحاسبة المتسببين بها، وتلافي حدوثها، والرفع بالتوصيات عاجلاً.

كما شدّد على أهمية دراسة مستوى الجودة في مستشفى رفحاء العام، ومدى تطبيق المستشفى للمعايير القياسية للجودة المقررة من وزارة الصحة، ورفع مستوى الجودة بما يضمن تلافي الأخطاء الطبية والإجرائية، والرفع بذلك عاجلاً.

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وكان سعودي قد فوجئ باتصال من مستشفى “رفحاء العام” يخبره أنه تسلّم بطريق الخطأ رحم زوجته، الذي تم استئصاله لدواعٍ طبية، بدلاً من جنينه المُتوفى، وذلك بعد أن قام الرجل بالصلاة على “الرحم” ودفنه.

وبين الرجل أن المستشفى لم يبلغه أن طفله نُقل إلى الحضانة قبل وفاته، مستنكرًا هذا الخطأ الغريب، الأمر الذي دفعه لتقديم شكوى لإدارة المستشفى، لكنها تجاهلته كما لم يتم تقديم اعتذار له، مؤكدًا أنه قدَّم شكوى على هاتف وزارة الصحة لكن لم يصله أي ردٍ حينها.