ساركوزي: التغييرات في السعودية تشبه “تسونامي”‎

المصدر: ا ف ب‎

وصف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، “التغييرات الاقتصادية والاجتماعية” التي تشهدها السعودية بأنها “تسونامي”، وذلك في مداخلة له اليوم الخميس أمام مؤتمر اقتصادي في الرياض.

وقال ساركوزي أمام منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” الملتئم منذ الثلاثاء الماضي في العاصمة السعودية الرياض برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان:”إنها لحظة تاريخية”.

وأضاف:”أن الشعب السعودي شاب والأمير محمد شاب، وإن الملك سلمان وولي عهده يعملان على إحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية في الوقت نفسه، الأمر أشبه بتسونامي”.

وخلال المنتدى نفسه الثلاثاء الماضي، تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قيادة مملكة معتدلة ومتحررة من الأفكار المتشددة، في تصريحات جريئة تتماشى مع تطلعات مجتمع سعودي شاب، وتلبي طموحات المستثمرين.

وعلق ساركوزي الذي عقد اجتماعين منفصلين مع الملك سلمان ونجله ولي العهد: “إنه على حق. إن مشكلة العالم تتمثل في التطرف”.

إلى ذلك، دافع الرئيس الأسبق عن دوره في إسقاط الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011، معتبراً أنه كان “أحد المستبدين الأكثر دموية في العالم”، ومؤكداً أن التدخل العسكري للولايات المتحدة وفرنسا ساهم في ضمان “حرية الشعب الليبي”.

ورداً على سؤال عن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، قال ساركوزي:”إنها مهمة صعبة. أنا لا انتقده. أتمنى كل النجاح لفرنسا”.

وتطرق ساركوزي أيضاً إلى الشؤون الأوروبية، واصفاً خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه “عبثي”، داعياً إلى “مبادرة أوروبية كبيرة” لإنهاء الانفصال عن البريطانيين و”إعادة تأسيس اوروبا”.

ورأى كذلك أن على أوروبا العمل مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.