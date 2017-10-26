السعودية تتسلم مطلوبًا دوليًّا من “الإنتربول”

أعلنت الشرطة الدولية “الانتربول” اليوم الخميس، تسليم السلطات السعودية مواطناً، صدر بحقه تعميم دولي، عقب مغادرته المملكة دون إنفاذ حكم قضائي صادر بحقه.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية “واس”، إن “الانتربول السعودي طلب القبض الدولي على المواطن (ي .ع) لإنفاذ حكم قضائي صادر بحقه من قاضي محكمة التنفيذ بمحافظة جدة المتضمن إلزامه بسداد مبلغ (مائتين واثنين وسبعين ألفا وخمسمائة وثلاثة عشر ريالا)”.

ووفق الوكالة فإن ذلك المواطن “تمكن من مغادرة المملكة قبل إنفاذ الحكم، ما أدّى إلى التعميم الدولي عنه والقبض عليه واسترداده للمملكة بتاريخ 5 / 2 / 1439هـ الموافق 25 /10/ 2017م”.

وأشارت إلى أن الطلب السعودي يأني “إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بعمل كل ما من شأنه ملاحقة المطلوبين لسلطات المملكة دوليا والعمل على استردادهم للمملكة”.