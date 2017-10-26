بالصور.. قتيل في مداهمة قام بها الأمن السعودي لأوكار خارجين على القانون 

تمكنت قوات الأمن في المملكة العربية السعودية من ضبط مجموعة من الخارجين عن القانون ومروجي المخدرات بمركز الواديين، الأربعاء، في عملية سقط خلالها قتيل من المطلوبين.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية “فوجئت الدوريات الأمنية أثناء ضبطها عددا من مجهولي الهوية ومخالفي النظام بإطلاقهم النار عليها وإصابة أحد أفرادها، حيث ردت بالمثل للسيطرة على الموقف فتمكنت من قتل أحدهم وقبضت على اثنين آخرين”.

وأضاف المصدر أنه “تم العثور على كميات من الأسلحة والذخيرة والهواتف بحوزة المجهولين، إلى جانب المسكرات ومواد مخدرة ومبالغ مالية، كما نقل أحد أفراد الأمن المصابين إلى المستشفى”.

ونقلت الصحيفة عن ناطق إعلامي بشرطة منطقة عسير، أن المجهولين “من جنسية أفريقية، وأنهم ضبطت بحوزتهم 479 حبة كبتاغون، وسلاحان، و135 طلقة حية، وبلاطة حشيش تزن 948 غراماً، و72 قطعة حشيش، و9 عبوات سعة 1.5 لتر مملوءة بمادة العرق المسكر”.

وأضاف المصدر “تم ضبط ثلاثة أشخاص سعوديين يقومون بتموليهم ونقلهم، واتخذت الإجراءات اللازمة، وأرسل الأشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص”.