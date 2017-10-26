ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر وأزمة قطر “صغيرة”

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أن أزمة قطر، لن تؤثر على الثقة الاستثمارية للمملكة، وأن الحرب في اليمن ستستمر حتى القضاء على الخطر الحوثي.

وقال الأمير محمد بن سلمان ،في مقابلة مع رويترز: “إن حرب المملكة في اليمن ستستمر ؛لمنع حركة الحوثي المسلحة من التحول إلى جماعة حزب الله أخرى على الحدود الجنوبية للسعودية”.

وأضاف “سنستمر إلى أن نتأكد أنه لن يتكرر هناك حزب الله ؛لأن اليمن أشد خطورة من لبنان”.

وأصبحت جماعة حزب الله ،المدعومة من إيران، قوة كبيرة في لبنان وسوريا. ويتلقى أيضًا الحوثيون سلاحًا وتدريبًا من إيران.

وقال ولي العهد السعودي: “إن موقع اليمن مهم إذ إنه مطل على باب المندب ،ومن ثم إذا حدث شيء هناك ؛فسيعني توقف 10% من التجارة العالمية”. وأضاف “هذه هي الأزمة”.

وفيما يتعلق بالخلاف مع قطر نقلت الوكالة عن الأمير محمد قوله: “إن النزاع مع قطر لم يؤثر على الاستثمار”، مضيفًا: “قطر مسألة صغيرة جدًا جدًا جدًا”.