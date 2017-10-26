السعودية تفتح تحقيقًا حول تجاهل دورية حرس حدود لمواطن طلب مساعدتها

أمر مدير عام حرس الحدود في السعودية، الفريق عواد بن عيد البلوي، بتشكيل لجنة للتحقيق في مقطع فيديو لمواطن يشكو من عدم مساعدة رجال حرس الحدود له.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مواطنًا سعوديًا يشكو من عدم مساعدة رجال حرس الحدود له بعدما علقت سيارته في رمال شاطئ البحر بمنطقة جازان.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود، العقيد ساهر بن محمد الحربي، في بيان نشرته صفحة حرس الحدود على “تويتر”، إن “الإجراءات والتعليمات الخاصة في مثل هذه الحالات واضحة، وأبلغت لكافة قيادات المناطق”.

وأضاف أن تلك الإجراءات “تتضمن أن يتولى مركز القيادة والسيطرة بالمنطقة إدارة الحدث وتمرير البلاغ لأقرب مركز لمباشرة الحدث بتكليف دورية غير العاملة في الميدان لتقديم المساعدة، والتواجد حتى انتهاء الحالة، وتقديم المساعدة للأشخاص لضمان سلامتهم بعد التأكد أمنيًا من وضع السيارة وهوية الركاب وتسجيل المعلومات بسجل أحداث المركز”، وفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية.

وشدد على أنه سيتم “محاسبة المقصرين بما يكفل سلامة وأمن مرتادي الشواطئ ويحقق راحتهم”.