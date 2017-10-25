“صوفيا”.. أول روبوت يحصل على جواز سفر وجنسية السعودية

كشف المستشار بديوان ولي العهد السعودي سعود القحطاني، اليوم الأربعاء، عن منح المملكة العربية السعودية الروبوت “صوفيا” الجواز والجنسية السعودية.

ونشر القحطاني تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” قال فيها: “صوفيا… أول روبوت بالعالم يُمنح الجنسية وجواز السفر .. والجنسية والجواز سعوديان.. كبادرة رمزية لتبيان مستقبل مشروع نيوم“.

وأرفق المستشار السعودي تغريدته بمقطع فيديو للروبوت صوفيا وهي تتحدث خلال إحدى جلسات “مبادرة مستقبل الاستثمار” وتعلن فيه أنها لحظة تاريخية كونها أول روبوت في العالم يحصل على مواطنة دولة.

يشار إلى أن الروبوت صوفيا هي أول روبوت يحضر جلسة في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، تحت عنوان “مستقبل كل شيء – التنمية المستدامة في عصر التطور التكنولوجي السريع”، عقدتها اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفق موقع المنظمة الدولية.