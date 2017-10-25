معلمون يكشفون تفاصيل واقعة طعن مدير مدرسة في السعودية

ذكر عدد من معلمي المدرسة الثانوية بمحافظة الطائف في المملكة العربية السعودية، والتي تعرض فيها مدير المدرسة للطعن على يد أحد الطلاب ،أمس الثلاثاء، أن الطالب الجاني استعان بشقيقه لتنفيذ فعلته وأنهما يسببان الكثير من المشاكل في المدرسة.

وبحسب صحيفة “المدينة”، بيّن المعلمون أن الشقيق الأكبر للجاني (17 عامًا) هو طالب في المدرسة أيضًا، وذهب لمناقشة مدير المدرسة في بعض الأمور بعد انتهاء الفسحة، قبل أن يدخل شقيقه الأصغر (16 عامًا) وبيده سكين ويباغت المدير بطعنة في الكتف، وسارع الاثنان لمغادرة المدرسة، فيما تم نقل قائدها إلى المستشفى.

وقالوا إن الطالبين عادا مرة أخرى للمدرسة بعد فعلتهما ومعهما أسلحة بيضاء وتعاركا مع وكيل المدرسة وعدد من المعلمين عندما حاولوا منعهما من الدخول، لكنها تمكنا من الدخول ،وصعدا الطابق الثاني بحثا عن معلمين آخرين بغرض الشجار معهما وإيذائهما ،وكانا في حالة هيجان.

واضطر المعلمون إلى إغلاق الفصول على أنفسهم تفاديًا للاصطدام مع الطالبين، حيث سبق وسجلت ضدهما عدة محاضر بسبب كثرة اعتداءاتهما على منتسبي المدرسة، كما هددا معلمًا بالقتل قبل أيام من الواقعة، وكانا يقومان بالتفحيط والإزعاج في بداية ونهاية اليوم الدراسي.

وتحفظت شرطة الطائف على الطالب المعتدي، فيما تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم نقل المدير بعد إصابته بطعنة في الظهر من جهة الكتف الأيسر إلى المستشفى، حيث أن حالته الصحية مستقرة.