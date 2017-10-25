“صحة بيشة” بالسعودية تنفي حسم يومين من ممرضة تسببت بحرق رضيع

أعلن المتحدث الإعلامي لصحة بيشة في المملكة العربية السعودية، عبدالله الغامدي، أن ما تم تداوله عن حسم يومين فقط من الممرضة التي تسببت في تعرض رضيع من ذوي الظروف الخاصة لحروق من الدرجة الأولى، عن طريق الخطأ أثناء تنظيفها الرضيع في مستشفى الملك عبدالله في بيشة، غير صحيح.

وأضاف أن القضية ما تزال منظورة لدى لجنة المخالفات الطبية، وحين صدور القرار فستتم موافاة الجميع بذلك، وفق ما ذكره لصحيفة “سبق”.

يذكر أن أخبارًا تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، تفيد بمعاقبة الممرضة بحسم يومين فقط من راتبها بسبب حرقها رضيعًا مجهول الأبوين بطريق الخطأ.

وكان الرضيع قد تعرض على يد إحدى الممرضات إلى حروق من الدرجة الأولى أثناء قيامها بتنظيفه في مستشفى الملك عبدالله، فيما أحيلت لاحقًا للتحقيق.