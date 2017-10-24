الملك سلمان يبحث مع البشير المستجدات الإقليمية  

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بقصره في العاصمة الرياض مساء يوم الثلاثاء، الرئيس السوداني عمر البشير.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك سلمان عقد جلسة مباحثات رسمية، مع البشير، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

ووصل البشير إلى الرياض، يوم الثلاثاء، في زيارة رسمية لم يُعلن عنها مسبقًا، كما لم يتم الإعلان عن مدتها وبرنامجها.

وكانت وكالة أنباء السودان الرسمية “سونا” قد أشارت في وقت سابق إلى أن جولة “البشير” الخليجية تتضمن الكويت، وقطر.

وأجرى “البشير” خلال جولته مباحثات مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناولت الأحداث والتطورات في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود إعمار دارفور.

وأقرّت القمة العربية في دورتها الـ27 التي عُقدت في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، العام الماضي، تنظيم “المؤتمر العربي لإعادة الإعمار ودعم التنمية في السودان”، خلال العام الجاري 2017.