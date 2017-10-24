بالفيديو.. مشاجرة حامية بين رجال ونساء في السعودية

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لمعركة حامية الوطيس بين مجموعة من الرجال والنساء، قيل إنها وقعت في كورنيش محافظة الخفجي في المنطقة الشرقية.

وظهر في الفيديو اشتباك بالأيدي بين الرجال والنساء، وسط تعالي الصراخ والصياح، وسقط أحد الرجال على الأرض لينهال عليه آخرون بالضرب، في حين كان البعض الآخر يدافع عنه، بحسب موقع “أخبار 24”.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن المشاجرة اندلعت عندما أقدمت مجموعة من الشباب على ضرب رجل كان بصحبة أسرته في نزهة على الكورنيش، في حين قال آخرون إن المشاجرة اندلعت بسبب الأطفال.

ولم يصدر حتى الآن من الجهات الأمنية أي تعقيب على الفيديو.