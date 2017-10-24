تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مقتل رئيس بلدية القرى على يد أحد موظفيه بالسعودية

كشفت مصادر مطلعة في المملكة العربية السعودية تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رئيس بلدية القرى بالباحة، علي الزهراني، الذي قتل على يد أحد موظفيه، والذي انتحر بدوره بعد أن أقدم على جريمته.

وذكرت المصادر أن اللحظات التي سبقت الجريمة شهدت نقاشًا حادًا بين الموظف ورئيسه الزهراني وصل إلى حد التشابك بالأيدي، مضيفة أن المجني عليه حاول تفاديه بالخروج من المكتب، إلا أن القاتل أطلق عليه طلقتين من مسدسه فأرداه قتيلًا.

وبينت المصادر، بحسب صحيفة “عكاظ”، أن السكرتير كاد يكون ضحية أخرى للواقعة، حيث فتح الباب بعد سماع إطلاق النار ثم تراجع، وبعد سماعه الطلقة الثالثة عاد فشاهد رئيس البلدية والقاتل ممددين بجوار بعضهما.

وذكر الموظفون أثناء التحقيقات أنهم استغربوا من إقدام زميلهم على قتل رئيسه، لافتين إلى أن أمور العمل كانت هادئة، ولم يكن هناك أي مشاكل سوى استفسار القاتل من رئيسه قبل أيام عن أسباب نقله فلم يرد عليه.