بسبب خطأ.. سعودي يفاجأ بالصلاة على “رحم” زوجته

تسبب خطأ من مستشفى “رفحاء العام” في المملكة العربية السعودية، بتسليم مواطن “رحم” زوجته بدلًا من جنينه المتوفى، في فتح صحة الحدود الشمالية تحقيقًا في الواقعة.

وفوجئ المواطن باتصال من المستشفى يخبره بأنه تسلم بطريق الخطأ رحم زوجته بدلًا من جنينه المتوفى، وذلك بعد الصلاة على الرحم ودفنه.

وفي التفاصيل، ذكر المواطن أن زوجته كانت حاملًا في الشهر الخامس وأصيبت بنزيف حاد، وبعد نقلها لمستشفى “رفحاء العام” أجريت لها جراحة قيصرية، ثم أخبره الفريق الطبي أنه تم استئصال الرحم حفاظًا على حياتها بينما كان الجنين ميتًا، بحسب صحيفة “الوطن”.

وأضاف أنه استلم جثمان جنينه ،وتمت الصلاة عليه ودفنه الخميس قبل الماضي، قبل أن يفاجأ بعد 3 أيام باتصال المستشفى عليه وإبلاغه بحدوث خطأ في التسليم بإعطائه الرحم بدلًا من الجنين، حيث إن الجنين كان حيًا وأودع في الحضانة وتوفي لاحقًا.

وبين المواطن أن المستشفى لم يبلغه أن طفله نقل للحضانة قبل وفاته، مستنكرًا هذا الخطأ الغريب، الأمر الذي دفعه لتقديم شكوى لإدارة المستشفى، لكنها تجاهلته كما لم يتم تقديم اعتذار له، مؤكدًا أنه قدم شكوى على هاتف وزارة الصحة لكن لم يصله أي رد للآن.