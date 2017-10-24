السعودية تنفي اتهامات الأمم المتحدة باستهداف مزارع اليمن‎

نفت السعودية صحة ما ورد في تقرير للأمم المتحدة من اتهامات لها باستهداف مزارع في اليمن عمدًا خلال العمليات العسكرية للتحالف العربي.

جاء ذلك في بيان أصدرته نورة الجبرين، السكرتير الأول للبعثة السعودية الدائمة في الأمم المتحدة، ونشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الثلاثاء، ردًا على تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، هلال إلفر.

وقالت نورة إن “المعلومات عن استهداف السعودية عمدًا للمزارع في اليمن خلال العمليات العسكرية، لا أساس لها من الصحة وليس من المقبول عرضها في تقرير دولي كهذا”.

وأعربت عن الأسف لاستناد التقرير على ما أسمته بـ”الصحف الصفراء” لتكون مرجعًا يستمد منه معلوماته، مضيفة أن “من أعد التقرير لم يتحر الدقة في جمع المعلومات من مصادرها الصحيحة”.

وبينت أن تدخل المملكة في اليمن “جاء استجابة لدعوة الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية ،وضمان استتباب الأمن في هذا البلد الشقيق ضد ميليشيات الحوثي المسلحة وقوات النظام السابق”.

ودعت المسؤولة السعودية إلى “تحري الجهات الرسمية في الأمم المتحدة الدقة في المعلومات ،والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها الرسمية ،قبل التصريح بها وتضمينها في تقاريرها”.

ويشهد اليمن، منذ نحو عامين ونصف العام، حربًا بين القوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف العربي ،الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة ثانية.