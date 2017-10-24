“هدية” تدفع عريسًا في السعودية لرفع دعوى قضائية ضد صاحبها

أدت هدية أحد المدعوين لحفل زفاف في المملكة العربية السعودية إلى خلاف بينه وبين العريس، بعد أن اعتبر الأخير أن الهدية المقدمة إهانة له.

وأقدم العريس على رفع دعوى ضد صاحب الهدية، بعدما أهداه ظرفًا فيه ريالان فيما يعرف بـ”الرفد” (وهو شكل من أشكال الهدايا التي تقدم للعريس)، حيث اعتبر العريس التصرف إهانة له.

وقال العريس، بحسب صحيفة “عكاظ”، إن الضيف المدعو لم يكتف فقط بإعطائه ظرفا فيه ريالان، بل أرفقه بعبارة: “هذا قدرك عندي.. وهذا كثير عليك”، موضحًا أن التصرف كان مهينا وغير لائق.

وأقر الضيف المتهم بعد استدعائه من قبل النيابة بفعلته، مبررًا تصرفه بأنه لا يستطيع تقديم أكثر من ريالين للعريس بسبب ظروفه المادية، وأكد أنه لا توجد مشكلة بينه وبين العريس.

لكن النيابة وجهت تهمة الإساءة للعريس، لتقديمه ورقة تحتوي ألفاظًا لا تليق، واعتبرت تصرفه محرمًا شرعًا، وطالبت بإصدار عقوبة تعزيرية بحقه، فيما أحالت الدعوى للجهات المختصة.