بسبب هذا الشرط.. أهل الزوجة “حارقة زوجها” بالسعودية يرفعون دعوى

رفع أهل الزوجة التي أقدمت على حرق زوجها بالزيت المغلي، في محافظة بيشة في المملكة العربية السعودية، دعوى تتهم الزوج بالسب والتشهير، عقب ما قاله في الفيديو الذي صوره شقيقه الأصغر في مستشفى “تثليث”، والذي أثار جدلًا كبيرًا في المملكة.

وسبق أن حاولت عدة أطراف لها علاقة بالزوجين، مصالحتهما، إلا أن الزوج اشترط استعادة المهر الذي دفعه عند الزواج مقابل الصلح، لكن عائلة الزوجة رفضت؛ ما أفشل جهود الصلح، ودفع أهل الزوجة لرفع الدعوى. وفق صحيفة “عاجل”.

وكشفت مصادر في وقت سابق، أنه تم إيداع الزوجة على ذمة التحقيق، لبيان أسباب الواقعة.

وأطلقت الجهات الأمنية في منطقة عسير، قبل يومين، سراح شقيق الزوج الذي قام بتصوير مقطع الفيديو المتداول، بكفالة مالية على ذمة القضية لحين انتهاء التحقيقات، بعد توقيفه لعدة أيام؛ لاتهامه بانتهاك الخصوصية، والتصوير داخل منشأة طبية.