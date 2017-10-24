السعودية تعيش يومًا حزينًا بوفاة الشيخ صالح السدلان

توفى الشيخ صالح بن غانم السدلان، أستاذ كلية الشريعة بجامعة الإمام في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وستؤدى صلاة الميت على جثمانه، بعد عصر اليوم، في مسجد الجوهرة في حي التعاون بالعاصمة الرياض.

وكان الشيخ السدلان، أُدخل العناية المركزة، إثر أزمة صحية ألمّت به، وفق صحيفة “سبق”.

وأثار خبر وفاة السدلان، حزنًا في المملكة، إذ نعاه سعوديون عبر موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #وفاة_الشيخ_صالح_السدلان، وترحموا على الشيخ صالح، ودعوا له بالمغفرة والجنة.

يذكر أن الشيخ صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان؛ وُلد في 25/ 12/ 1359 هـ، وفي عام 1386 هـ، حصل على بكالوريوس الشريعة من كلية الشريعة بجامعة الإمام، وفي عام 1391 هـ، حصل على الماجستير في الفقه المقارن في موضوع (الإيضاح في شروط النكاح)، وحصل على الدكتوراه من قسم الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بالرياض في موضوع: (النية وأثرها في الأحكام الشرعية)، عام 1403 هـ.