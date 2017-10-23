بماذا علّق الوليد بن طلال على قيادة المرأة السعودية للسيارة؟

اعتبر الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، أن قيادة المرأة السعودية للسيارة “سيقلص من إنفاق الأسر”.

وكان الوليد بن طلال قدم الشكر في تغريدة على “تويتر”، للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عقب ما وصفه بـ”القرار التاريخي” و”العبور للقرن 21″، بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية.

وكان العاهل السعودي أصدر في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، أمرًا ملكيًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظراً مفروضاً يعود إلى عقود.

وكانت السعودية قبل هذا القرار هي البلد الوحيد في العالم، الذي يمنع النساء من قيادة السيارات، استنادًا لآراء وفتاوى لرجال دين يعارضونها، رغم المطالب والحملات الواسعة التي نظمتها السعوديات طوال السنوات الماضية دون استجابة رسمية.

طرح أرامكو

إلى ذلك، كشف الوليد بن طلال، في مقابلة مع قناة “CNBC” الاقتصادية أن أكثر من 5% من شركة “أرامكو” السعودية قد يتم عرضها في الطرح العام الأولي.

وقال إن اكتتاب “أرامكو”، وهي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، سيكون الأكبر عالمياً ويصب في مصلحة المملكة، مؤكدًا أنه “لم يتفاجأ باهتمام المستثمرين الصينيين بطرح الشركة”.

وأضاف الأمير السعودي أن اكتتاب “أرامكو” سيوجه جزءًا من الطرح داخليًا، لافتًا إلى أن السعودية تشهد تغيرًا جذريًا على المستوى الاقتصادي والسياسي.

وعلى صعيد آخر، اعتبر الوليد بن طلال أن قوة النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية ترتبط بارتفاع أسعار النفط.

وأكد أن كل أعضاء منظمة “أوبك” لديهم مصلحة في المحافظة على أسعار النفط.