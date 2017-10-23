بالفيديو.. نزيلات بدار أيتام بالسعودية يتهمن الإدارة بتقديم بلاغات كيدية ضدهن

ذكرت مصادر في المملكة العربية السعودية أن نزيلات دار الحنان للأيتام في جازان، تعرضن للضرب والتعنيف خلال الأيام الماضية؛ ما تسبب لهن بالضرر، إضافة إلى نقلهن بالقوة الجبرية إلى أبها.

وأوضحت المصادر، أن النزيلات اتهمن إدارة الدار بتقديم بلاغ كيدي ضدهن للجهات الأمنية، إذ ادعت الإدارة أن النزيلات اعتدين على المديرة بالضرب وسحلنها على الدرج، وسرقن بعض الأدوات من مكاتب الإدارة.

وكشف برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية، أن النزيلات أكدن أن الإدارة لفقت التهم ضدهن لتبرير الضرب والتعنيف الممارس عليهن داخل الدار.

وسبق أن تدخلت شرطة جازان للسيطرة على مشاجرة وقعت داخل الدار، بعد اعتداء مجموعة من النزيلات على مديرة الدار؛ ما ألحق بها بضع إصابات استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم القبض على النزيلات وإيقافهن بأمر من النيابة العامة.

من جانبها، قالت رئيسة العلاقات العامة بمجلس جمعية “الملك فهد الخيرية” النسائية سابقًا عائشة شاكر إن هناك قصوراً في إدارة الدار، مشيرة إلى أنه كانت هناك أخطاء في تعيين المديرات والمشرفات، وقد تمت معالجتها من قبل الوزارة.

وأرجعت ما حدث خلال الأيام الماضية بالدار لوجود تراكمات نفسية لدى نزيلات الدار، بسبب تكرار تغيير المديرات، والمشرفات، وغياب الحاضنات عن الدار.