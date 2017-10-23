مصادر في السعودية تكشف سر مقتل رئيس بلدية على يد أحد موظفيه

كشفت مصادر مطلعة في المملكة العربية السعودية، تفاصيل جديدة بشأن جريمة مقتل رئيس بلدية محافظة القرى بمنطقة الباحة، المهندس علي الزهراني، على يد أحد موظفيه، والذي انتحر في موقع الحادث، أمس الأحد.

وذكرت المصادر، بحسب صحيفة “الوطن”، أن السبب وراء إقدام الموظف على جريمته تعود إلى نقله لعدة أقسام من قبل رئيس البلدية، الأمر الذي أغضبه ودفعه للتشاجر مع رئيسه ،ومن ثم أخرج سلاحه الناري وقتله، ثم قتل نفسه.

وعلق رئيس المجلس البلدي ببلدية القرى، عبدالعزيز الزهراني، بأن القاتل يعمل في الخدمة منذ 10 سنوات بانتظام، ولا يعاني شيئًا وكان شخصًا مواظبًا على دوامه ،ولا توجد لديه أي مشاكل أسرية، ولديه عدة أبناء أكبرهم في الرابع الابتدائي، لافتًا إلى أن رئيس البلدية لم يمض على رئاسته لبلدية القرى أكثر من 6 أشهر، قادمًا من رئاسة بلدية العقيق.