السعودية توضح حقيقة زيارة أحد مسؤوليها إلى إسرائيل سرًا

نفت السعودية، اليوم الأحد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، التي وصفتها أنها “معادية”، من أن أحد مسؤوليها زار إسرائيل سراً، مؤكدة أن “هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، ولا يمت للحقيقة بصلة”.

والنفي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية “لم تذكر اسمه”.

وقال المصدر المسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن “الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام المعادية وغيرها من أن أحد المسؤولين في المملكة العربية السعودية زار إسرائيل سراً عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، ولا يمت للحقيقة بصلة”.

وأضاف المصدر أن “السعودية كانت دائماً واضحة في تحركاتها واتصالاتها، وليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن”، ودعا وسائل الإعلام إلى “تحري الدقة والحقيقة فيما تنقله”.

وأكد المصدر أنه “لن يتم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات والأخبار المعروفة أهدافها ومن وراءها، ولن يتم التعليق عليها مستقبلاً، ولا على ما يروجه الإعلام الكاذب المعادي تجاه المملكة العربية السعودية، ومسؤوليها في هذا الخصوص”.