اتفاق سعودي عراقي على فتح المعابر الحدودية المشتركة

وقّعت السعودية والعراق، اليوم الأحد، اتفاقًا لفتح المنافذ الحدودية، وتطوير الموانئ، والطرق، والمناطق الحدودية المشتركة.

وجاء ذلك على هامش انعقاد أول اجتماع لمجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي تم توقيع محضر إنشائه اليوم الأحد، بحسب ما ذكرتهُ وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وشارك في الاجتماع الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ووزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون.

وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت الأحد الماضي أن كلًا من بغداد والرياض، وقّعتا مذكرة تفاهم لتسيير رحلات جوية متبادلة بين البلدين، لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمن.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاتفاق الذي تم توقيعه في مطار بغداد الدولي تضمن تنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين.

وينص الاتفاق أيضًا على تسيير رحلات جوية من مطارات السعودية إلى المطارات العراقية وبالعكس، ابتداءً من 30 من شهر تشرين الأول / أكتوبر الجاري.

وإلى جانب تنظيم الرحلات، فإن المطارين سيقدّمان خدمات أرضية، من إعاشة، وتنظيف، ووقود، وتحميل الحقائب، والطواقم، والمعدات الضرورية، إضافة إلى خدمات الشحن الجوي وتهيئة المستلزمات المطلوبة لتغطية احتياجات نقل البضائع بكل الأصناف.

يشار إلى أن الرحلات الجوية بين السعودية، والعراق انقطعت منذ غزو العراق للكويت في العام 1990، إبان حكم الرئيس السابق صدام حسين.