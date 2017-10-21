بالتزامن مع زيارة العبادي.. رسالة من العاهل السعودي للرئيس العراقي

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت رسالة إلى الرئيس العراقي فؤاد معصوم.

سلم الرسالة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال استقبال معصوم له في العاصمة العراقية بغداد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ولم تفصح الوكالة عن مضمون الرسالة.

واستعرض الفالح مع الرئيس العراقي خلال اللقاء، مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، بما في ذلك التعاون لإعادة التوازن لأسواق النفط، ومناقشة تطورات أسواق الذهب الأسود العالمية.

كما تم “استعراض مسيرة العمل باتفاقية خفض الإنتاج بين الدول المنتجة داخل منظمة أوبك (الدول المصدرة للنفط) وخارجها، ومدى التزام الدول المشاركة في هذه الاتفاقية، والأثر الكبير لذلك في تحقيق التوازن بالسوق البترولية الدولية”.

وأكد الطرفان “ضرورة التزام الدول المشاركة في الاتفاقية بنِسَب الخفض المتفق عليها بشكل تام ومستمر”.

وجرى أيضا “مناقشة الاستعدادات للاجتماع بين دول أوبك والدول المنتجة خارجها، والمقرر عقده في العاصمة النمساوية فيينا بتاريخ 30 نوفمبر 2017”.

وبحث الجانبان السعودي والعراقي “سبل تسريع وتيرة العمل لإنجاح الاجتماع ودعم تعافي السوق والاقتصاد العالمي، مما يحقق مصالح البلدين ومصالح الدول المصدرة والمستوردة للبترول”.

وهذه ثاني زيارة للوزير السعودي إلى العراق خلال العام الجاري، بعد أن بحث مع المسؤولين ببغداد في 22 مايو/أيار الماضي تطورات سوق النفط.

ويأتي استقبال معصوم للفالح، بالتزامن مع بدء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زيارة إلى الرياض، للمشاركة في أول اجتماع للمجلس التنسيقي بين البلدين، هي الثانية له منذ 20 يونيو/حزيران الماضي.