تزامنًا مع زيارة تيلرسون.. الملك سلمان يستقبل العبادي في الرياض

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر “العوجا” بالعاصمة الرياض، السبت، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي يزور السعودية لحضور الاجتماع التنسيقي الأول بين السعودية والعراق.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن “خادم الحرمين الشريفين أقام مأدبة عشاء تكريمًا للعبادي والوفد المرافق له”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتعتبر هذه هي الزيارة الثانية للعبادي إلى السعودية خلال نحو 4 أشهر.

وتأتي زيارة العبادي، إلى المملكة، التي يختتمها الأحد، ضمن جولة خارجية تشمل دولا أخرى في المنطقة، وفق ما أفادت به الحكومة العراقية في بيان سابق.

وذكر البيان أن “العبادي توجه إلى السعودية في جولة تشمل عددا من دول المنطقة”، دون الإشارة إلى الإطار الزمني للزيارة وللجولة بشكل عام، ولا الدول المشمولة بها، لكنه وكالة الأنباء المصرية قالت إن رئيس الوزراء العراقي سيصل القاهرة، الأحد.

وذكر البيان أن “العبادي سيحضر خلال الزيارة المملكة الاجتماع التنسيقي الأول بين العراق والسعودية المقرر الأحد”.

كما وصل وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إلى العاصمة الرياض، يوم السبت في مستهل جولة خارجية تشمل 5 دول بينها السعودية وقطر، يبحث خلالها عدة موضوعات بينها الأزمة الخليجية.

وقال بيان سابق للخارجية الأمريكية إن “تيلرسون يشارك خلال الزيارة في تدشين اجتماع لجنة التنسيق بين حكومتي المملكة العربية السعودية والعراق”.

وتحسنت العلاقات بين العراق والسعودية في الأشهر الأخيرة بعد عقود طويلة من التوتر بين الدولتين في أعقاب اجتياح النظام العراقي السابق للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وأجرى العبادي في 19 و20 يونيو/حزيران الماضي، زيارة رسمية إلى السعودية، هي الأولى منذ تسلمه منصبه نهاية عام 2014.

واتفق في أعقاب مباحثات مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، على تأسيس “مجلس تنسيقي” للارتقاء بعلاقاتهما إلى “المستوى الاستراتيجي”.

كما اجتمع الملك سلمان والعبادي في مارس/آذار الماضي، على هامش القمة العربية، التي عقدت في الأردن.

وأجرى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، زيارة للعراق في 25 فبراير/شباط الماضي.