السعودية تختار 12 فتاة للعمل في مجال المراقبة الجوية

أعلنت مصادر في المملكة العربية السعودية عن اختيار 12 فتاة سعودية للعمل في مجال المراقبة الجوية، من بين 80 مرشحة، وذلك ضمن المرحلة الأولى لاستقطاب العنصر النسائي للعمل في هذا المجال.

وكشفت المصادر أن الفتيات سيخضعن لفترة تدريب مدة 12 شهرا قبل بدء العمل رسميا في المراقبة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مضيفة أنه سيتم تحديد مجال عمل كل منهم بعد الانتهاء من تدريبهن، وفق صحيفة “مكة”.

وستتولى شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية تدريب المراقبات الجويات بالتعاون مع أكاديمية الطيران المدني، فيما سيتم تحديد المرحلة الثانية من البرنامج لاحقاً وفقاً للحاجة والإمكانات المتاحة.

وكانت شركة خدمات الملاحة الجوية أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عن رغبتها في استقطاب عناصر نسائية من المواطنات المتخرجات من الولايات المتحدة الأمريكية للعمل في وظيفة “مراقب جوي”، وذلك على مستوى مطارات المملكة.