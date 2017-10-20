بالفيديو.. مهنة “السطحات” تغري السعوديين للعمل

أورد شاب سعودي عبر مقطع فيديو قصته مع تجربة العمل في مجال “السطحات” لعدة أيام، حيث أجرى حوارًا مع العديد من السعوديين، الذين أكدوا له أن بإمكان هذه المهنة أن تفتح بيتًا بدخل شهري عالٍ.

ومارس الشاب، الذي يدعى هيثم، هذه المهنة لعدة أيام، حيث أخذ سطحة بمساعدة شاب، وبدأ تجربة حظه، حيث قام بنقل سيارة بـ1300 ريال من العاصمة الرياض إلى جدة في رحلة واحدة استغرقت نصف يوم، فيما كسب 3500 ريال على رحلة دولية من الرياض وحتى دبي استغرقت منه يومًا، وفق موقع “أخبار 24”.

وأجرى هيثم حوارًا مع شاب سعودي يعمل في مهنة “السطحات”، حيث أخبره أنه يمكن تحقيق 30 ألف ريال شهريًا من المهنة، في حال كان الشاب عازباً، وفي حال الالتزامات العائلية قد يكون المردود أقل لكنه جيد.

فيما قال آخر إن المشاوير الخارجية تدر ربحًا أكثر من الداخلية، وإن كانت تتطلب جهدًا أكبر.

ولفتت التجربة إلى أن السعوديين يعملون في هذا المجال منذ زمن طويل، حيث حاور رجلاً يعمل فيها منذ 18 عامًا، مطالبًا بضرورة سعودة القطاع، ومؤكدًا على ضرورة اعتماد المرور على السعوديين لتحميل السيارات في الحوادث، بدلاً من اللجوء للأجانب.