اكتشاف هياكل حجرية غامضة في السعودية (صورة)

أفادت المجلة العلمية Live Science أن علماء آثار اكتشفوا حوالي 400 هيكل حجري غامض في المملكة العربية السعودية.

وأضافت المجلة العلمية أنه لا يزال علماء الآثار، الذين أثار هذا الاكتشاف ذهولهم، يجهلون حتى الآن الغرض الدقيق لبناء هذه الهياكل، الواقعة في منطقة حرة خيبر، وعمرها، ولكنهم يؤكدون أن عمرها آلاف السنين.

وجاء في تقرير المجلة أن هذا الاكتشاف تم بفضل صور الأقمار الصناعية.

وفي هذا الشأن، قال ديفيد كينيدي، وهو أستاذ في جامعة “ويسترن” بأستراليا، إن هذه المجموعات من الجدران الحجرية المستطيلة تُبشه لمن ينظر إليها من فوق، الأبوابَ، ومن هنا سُمّيت بهذا الاسم.

وحسب تقرير علماء الآثار، وفقا للمجلة العلمية المذكورة أن أصغر هذه الهياكل يمتد حوالي 13 مترا، فيما يمتد أطولها حوالي 518 مترا. وتقع أبواب هذه الهياكل في حقول حمم بركانية قاسية مع القليل جدا من النباتات والمياه.

ويقول علماء الآثار إنه قبل عدة آلاف من السنين كان المشهد أكثر ملاءمة لحياة البشر، وأشاروا إلى أن بعض الأبواب مُغلّفة بطبقة من الحمم البركانية، مما يعني أنها بُنيت قبل انفجار البراكين.