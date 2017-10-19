مصادر في السعودية تكشف عن عقوبة الممرضة حارقة الرضيع

كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية عن أنه تمت معاقبة الممرضة التي تسببت عن طريق الخطأ بحروق لرضيع بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، بحسم يومين من راتبها، وإنذارها.

وذكرت المستشفى أن الممرضة عوقبت لإهمالها في أداء عملها خلال قيامها بتنظيف رضيع لا يتجاوز عمره 3 أشهر، حيث لم تنتبه لحرارة المياه، ما تسبب للرضيع بحروق من الدرجة الأولى، وفق صحيفة “عكاظ”.

وسبق أن تعهد المتحدث باسم صحة بيشة بمحاسبة الممرضة من قبل إدارة المستشفى وفق الأنظمة المتبعة.

يذكر أن الرضيع مجهول الأبوين تم تنويمه بمستشفى الأطفال لتقديم الرعاية الروتينية له بعد العثور عليه في وقت سابق، وقد تعرض للحرق بالخطأ على يد الممرضة، فيما أوضح الأطباء وجراح التجميل أنه يحتاج مدة أسبوع للشفاء من تلك الحروق.