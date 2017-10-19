بالفيديو.. أفارقة يجوبون شوارع السعودية بـ”الدبابات” ويتسببون بالفوضى

نشر سعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، رصد من خلاله مجموعة من الشبان الأفارقة وهم يركبون دراجات نارية ودبابات ويقومون بمضايقة المارة والسيارات في أحد شوارع مكة المكرمة.

ووثق الفيديو، عددا كبيرا من الدراجات البخارية والدبابات التي يستقلها شبان من جنسيات أفريقية وهي تسير بين السيارات وعلى جانبي الطريق والرصيف، فيما أدى بعضهم استعراضات وهم يقودون بسرعة عالية، دون اكتراث بسلامة الآخرين، بحسب موثق الفيديو.

وطالب المواطن من خلال الفيديو، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بضرورة التدخل لإنهاء الوضع، ودعا مسؤولي المرور إلى المداومة على تفقد الشوارع خاصة يومي الخميس والجمعة، وفق موقع “أخبار 24”.