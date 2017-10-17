السعودية.. أمر ملكي بإنشاء مجمع للحديث الشريف وتعيين الشيخ محمد آل الشيخ رئيسًا له

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الثلاثاء مرسوما ملكيا بإنشاء مجمع للحديث الشريف يطلق عليه “مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف”، وتقرر أن يكون مقره المدينة المنورة.

وجاء في المرسوم الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” “نظراً لعظم مكانة السنة النبوية لدى المسلمين، كونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم ، واستمراراً لما نهجت عليه هذه الدولة من خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها، ولأهمية وجود جهة تعنى بخدمة الحديث النبوي الشريف، وعلومه جمعاً وتصنيفاً وتحقيقاً ودراسة” تقرر إنشاء هذا المجمع.

وأضافت الفقرة الثانية من المرسوم “يكون للمجمع مجلس علمي يضم صفوة من علماء الحديث الشريف في العالم، ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي”.

وصدر الأمر الملكي بتعيين الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء رئيساً للمجلس العلمي للمجمع.