العثور على سعودية هربت من منزلها متنكرة بزي رجالي وشماغ

عثرت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية بمحافظة عفيف، اليوم الثلاثاء، على الفتاة التي فرت من منزلها الأحد الماضي، وذلك في مبنى مركز التأهيل الشامل.

وكشفت مصادر، أن الفتاة بصحة جيدة ولم تتعرض لأي أذى، فيما قامت الجهات الأمنية بتسليمها لعائلتها، دون اتخاذ أي إجراءات أخرى.

وبحسب صحيفة “سبق”، أوضحت المصادر أن الفتاة عانت من طارئ نفسي، دفعها للخروج من منزلها ليلا.

فيما كانت الفتاة، البالغة 18 عاما من عمرها، قد اختفت عن منزلها الأحد الماضي، بعد أن هربت لجهة غير معلومة.

وقال أحد الجيران أنه شاهدها وهي تغادر منزلها مرتدية ثوبا رجاليا وشماغا.