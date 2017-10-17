مصادر تكشف عن مصير الأبناء الأربعة الناجين من حريق جازان المفتعل بالسعودية

كشفت مصادر مطلعة في المملكة العربية السعودية، عن مصير الأبناء الأربعة المتبقين من الأسرة ضحية حريق جازان المفتعل، وذلك بعد الإطاحة بالأب والأم لوجود شبهة جنائية في الحادثة، تسببت في الحريق ووفاة الأشقاء الأربعة الآخرين.

وقال مصادر، إن الجد للأم تسلم 3 من الأبناء، بعد تماثلهم للشفاء إثر التكبيل والتعنيف والإصابات نتيجة الحريق، فيما ما يزال الطفل الرابع يرقد في المستشفى. وفق صحيفة “سبق”.

وأكدت أن الأم ما تزال تقبع في السجن، والأب تحت التحفظ الأمني، على خلفية التحقيقات في الجريمة.

وكان حريق اندلع في عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق بجازان، حيث أكدت فرق الدفاع المدني أن الحادث مفتعل وجنائي، خاصة بعد العثور على الجثث مكبلة ومجردة من ملابسها، ما أدى إلى وفاة فتاة و3 أطفال، وإصابة أربعة آخرين.