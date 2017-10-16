خادمة “سحرت” عائلة سعودية وتسببت لهم بأمور غريبة

تمكنت شرطة محافظة جدة في المملكة العربية السعودية من القبض على عاملة منزلية، فلبينية الجنسية، متهمة بالقيام بأعمال سحر وشعوذة، إذ مارست السحر على أفراد عائلة كانت تعمل لديهم، فيما أودعت المتهمة في قسم الشرطة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

وفي التفاصيل، تقدم رب الأسرة ببلاغ للجهات الأمنية، يتهم فيه عاملة منزل لديهم بتدبير أعمال سحر لأفراد أسرته، أدت إلى حدوث أمور غريبة وغير مفهومة في منزلهم خلال الفترة الأخيرة، وفق “عين اليوم”.

وألقت الشرطة القبض على الخادمة، الذي عثر بحوزتها على طلاسم وأعمال يشتبه في كونها شعوذة وسحراً وضعتها داخل “لفات شعر”، إلى جانب صور لأفراد العائلة التي أبلغت عنها.