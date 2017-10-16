بهذه الطريقة.. سعودي ينهي حياته بيديه ووالده يكشف السبب

أنهى شاب سعودي من منطقة عسير حياته شنقًا، بعد أن أقدم على لف حبل حول رقبته على إحدى الأشجار.

وفتحت الجهات المعنية تحقيقًا في الواقعة ؛لكشف ملابساتها، فيما كشف والده أن ابنه كان يعاني من مرض نفسي، وفق صحيفة “سبق”.

وبينت مصادر أن والد الشاب عثر على جثة ابنه، البالغ “24 عامًا”، معلقة بواسطة حبل فيه عقدتان ،ملفوفًا حول رقبته بإحدى الأشجار القريبة من منزله.

وأكدت أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاة الشاب، مضيفة أن والد الشاب “مقتنع” تمامًا بعدم اتهام أحد بوفاة ابنه، وأنه أقدم على الانتحار بسبب معاناته من مرض نفسي.