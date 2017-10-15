وزير التعليم السعودي يقيل مسؤولة بعد تعيينها بـ 72 ساعة.. لهذا السبب

أعفى وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى، الدكتورة هدى الحمود مدير عام البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات “فطن”، بعد تكليفها بالمنصب لمدة 72 ساعة.

وألغى قرار وزير التعليم الجديد والمتعلق بإعفاء الحمود من منصب مدير عام برنامج “فطن”، قرار التكليف القديم الذي أصدره الخميس الماضي.

ونصّ القرار على تكليف الدكتور سعد المشوح مديرًا عامًا لبرنامج “فطين” بدلًا من الحمود، التي حلّت محل المدير السابق ناصر العريني لثلاثة أيام فقط.

وذكرت مصادر أن سبب إعفاء الدكتورة ھدى الحمود من منصبھا يعود إلى رصد تغريدات مسیئة صدرت منھا على حسابھا في “تويتر“.

يشار إلى أن “فطن” وهو برنامج أطلقته وزارة التعليم السعودية، ويعد برنامجًا وطنيًا يُعنى بتنمية مهارات الطلاب والطالبات الشخصية والاجتماعية.