لأول مرة منذ 25 عامًا .. اتفاق عراقي سعودي لتسيير رحلات جوية

وقّعت كل من بغداد والرياض، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتسيير رحلات جوية متبادلة بين البلدين، لأول مرة منذ 25 عامًا، وفقًا لما قالته وزارة النقل العراقية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاتفاق الذي تم توقيعه في مطار بغداد الدولي تضمن تنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين.

وينص الاتفاق أيضًا على تسيير رحلات جوية من مطارات السعودية إلى المطارات العراقية وبالعكس ابتداءً من 30 من شهر تشرين الأول / أكتوبر الجاري.

وإلى جانب تنظيم الرحلات، فإن المطارين سيقدمان خدمات أرضية، من إعاشة وتنظيف ووقود وتحميل الحقائب والطواقم والمعدات الضرورية، إضافة إلى خدمات الشحن الجوي وتهيئة المستلزمات المطلوبة لتغطية احتياجات نقل البضائع بكل الأصناف.

يشار إلى أن الرحلات الجوية بين السعودية، والعراق انقطعت منذ غزو العراق للكويت في العام 1990، إبان حكم الرئيس السابق صدام حسين.