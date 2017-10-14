محكمة عسكرية أمريكية تقضي بسجن معتقل سعودي في “غوانتانامو” 13 عامًا

تلقى مواطن سعودي محتجز في معتقل “غوانتانامو” حكما بالسجن لمدة تصل إلى 13 عامًا، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، رغم عقده سابقا صفقة مع الحكومة الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قوله، إن محكمة عسكرية أمريكية حكمت، أمس الجمعة، على أحمد محمد أحمد هزاع الدربي (42 عاماً) بالسجن 13 عامًا، إثر “صفقة” عقدها مع الحكومة الأمريكية قبل بدء محاكمته، وتشمل قيامه بالشهادة ضد أفراد متورطين في أنشطة إرهابية.

وصدر الحكم ضد الدربي، بعد إقراره في العام 2014 بأنه مذنب لدوره في التخطيط لاستهداف ناقلة النفط الفرنسية “ليمبيرج” في العام 2002 قرب السواحل اليمنية، والتخطيط لهجمات ضد سفن شحن في مضيق هرمز.

وأدانت المحكمة الدربي بتهم، من بينها التآمر، ومهاجمة أهداف مدنية، وتعريض سفينة للخطر، وتقديم الدعم لأعداء.

وكان الدربي، وهو متزوج من شقيقة خالد المحضار، الذي شارك في خطف طائرة مدنية استهدفت مبنى “البنتاغون” في هجمات 11 أيلول/سبتمبر العام 2001، اعتقل في حزيران/يونيو العام 2002، ونقل إلى “غوانتانامو”.