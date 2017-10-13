بالفيديو.. جامعة الإمام بالسعودية تكشف ملابسات تعرض طالبة لاعتداء حارسة

كشف المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أحمد الركبان، في العاصمة السعودية الرياض، في مداخلة مع قناة “العربية”، حقيقة ما جرى بشأن واقعة اعتداء حارسة على طالبة.

وسبق أن ظهرت فتاة في مقطع فيديو، تزعم فيه أنها تعرضت لاعتداء من قبل حارسة الجامعة؛ ما سبب ضررًا لها في يدها، بسبب أنها منعت تسليم جوالها لموظفة الأمن لتفتيشه.

وفند الركبان ادعاءات الفتاة، موضحًا ملابسات الواقعة، إذ قال إن “الطالبة صادفت حدوث مشادة بين موظفات ومسؤولات أمن، أثناء قدموها لبوابة مخصصة للموظفات، فقامت بتصوير المشهد، الأمر الذي تمنعه الأنظمة منعا باتًا، لافتًا إلى أن ما فعلته كان عن حسن نية”.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الفتاة لم تتعرض للضرب، وإنما حاولت الحارسة أن تشاهد المقطع للتأكد ما إذا كانت الفتاة صورت المشادة، مضيفًا أن الطالبة نفت قيامها بالتصوير، إلا أنها عادت واعترفت في التحقيقات بفعلتها، مبينة أنها لم تقصد إرساله عبر “سناب شات”.

وقال الركبان، في مداخلته، أن الطالبة وموظفة الأمن تتحملان الخطأ مشاركة، كون الطالبة لم تلجأ للجهات الرسمية لتقديم شكواها، إنما لجأت للنشر مباشرة، فيما بيّن أن الموقف تم احتواؤه وتوزيع الخطأ على الاثنتين.