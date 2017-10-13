رغم منع القيادة حتى شوال.. سعودية تقود سيارتها لتوصيل أطفالها إلى المدرسة

أظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة خلال الساعات الأخيرة، سيدة منقبة وهي تقود سيارتها في المملكة العربية السعودية لتوصل أبناءها إلى مدرستهم.

ولا تعد هذه الحالة الأولى من نوعها، إذ سبق أن تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر نساء يقدن سياراتهن في شوارع المملكة؛ رغم صدور قرار من إدارة المرور بحظر القيادة على النساء حتى منتصف شوال المقبل.

ولم يتسن لـ”إرم نيوز” التأكد من المنطقة التي قادت بها السيدة سيارتها، ولم تُصدر الجهات الرسمية أو إدارة المرور، تصريحًا حول مخالفة السيدة لأنظمة المرور المعمول بها في المملكة، أو لا.

وتشجعت ناشطات سعوديات على الإقدام على هذه الخطوة، بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في الـ 26 من سبتمبر/ أيلول الماضي، أمرًا ملكيًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءًا من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظرًا مفروضًا يعود إلى عقود.